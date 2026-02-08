Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 7 de Febrero, 2026
Intentan detener a reportero Alejandro Patrón en La Paz cuando cubría un accidente

Un reportero fue amagado con la detención por policías municipales mientras cubría un accidente en el municipio de La Paz
7 febrero, 2026
Reportero Alejandro Patrón, intentan detenerlo, cubría accidente

La tarde de este sábado, un reportero fue víctima de un intento de arresto por parte de elementos de seguridad en Baja California Sur. El reportero Alejandro Patrón, conocido como “Reportero Urbano”, cubría un trágico suceso vial en la colonia La Escondida cuando fue abordado por tres policías municipales. Los agentes intentaron realizar la detención del comunicador bajo el argumento de que este había invadido el área acordonada por las autoridades.

Según relató el propio Alejandro Patrón, él simplemente intentaba caminar por la banqueta, pegado a la barda, para dirigirse a su vehículo personal cuando fue interceptado. El momento del intento de detención quedó captado en video por el periodista Juan Cervantes, quien documentó mediante una transmisión en vivo cómo los oficiales forcejearon con el comunicador para intentar llevar a cabo la detención. El conflicto escaló hasta que un mando superior arribó al sitio y ordenó la liberación inmediata del trabajador de la prensa, no sin antes indicarle que no debería atravesar el área acordonada.

Al momento del incidente, el periodista se encontraba realizando su labor informativa respecto a un fatal accidente ocurrido cerca de la escuela Emma Osuna. En dicho percance, se registró el fallecimiento del conductor de una camioneta roja, quien aparentemente perdió el control de la unidad tras sufrir un infarto.

Tras el arribo del mando policiaco, se reconoció la labor del comunicador y se evitó que la situación pasara a mayores. Mientras tanto, el peritaje sobre el accidente de la camioneta roja continuó su curso, confirmando que el origen de la tragedia habría sido un infarto que sufrió el ahora occiso antes del impacto.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

