Detienen a Angie Miller: ¿Qué papel tuvo la actriz venezolana en el crimen de B-King y DJ Regio Clown?

Angie Miller, fue detenida por autoridades mexicanas en el Estado de México días después del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus amigos, los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown). La mujer, quien también es creadora de contenido para adultos., es investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México y del Estado de México por su posible participación en este doble asesinato.

La detención de Angélica Yetsei Torrini León (Angie Miller) fue concretada el 23 de septiembre, cerca de las 8:15 pm. Fue llevado a cabo por la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) del Gobierno mexicano.

El arresto se ejecutó en el municipio de Tlalnepantla de Baz , específicamente en la colonia Valle de los Pinos, dentro del Estado de México. Miller, de 29 años, actualmente permanece bajo custodia en las instalaciones del Ministerio Público en Tlalnepantla.

Previo a su detención, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había emitido una ficha de localización, señalando que la actriz había sido vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. No obstante, el periodista Carlos Jiménez confirmó que Miller se encontraba ausente “por voluntad propia”.

El doble asesinato de los artistas colombianos.

Los artistas Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown)habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre. Su última ubicación conocida fue un gimnasio en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

El hallazgo de sus cuerpos sin vida ocurrió el 17 de septiembre.. Los restos fueron localizados en un descampado a la altura de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán , Estado de México.

Los cuerpos de los músicos colombianos fueron identificados por sus familiares hasta el 22 de septiembre.. Reportes señalan que fueron hallados con presuntos “signos de haber sido torturados”e incluso se mencionó que estaban desmembrados.

Investigación por posible participación

La Fiscalía de la Ciudad de México y la del Estado de México trabajan en coordinación para investigar la posible implicación de Miller en el doble homicidio. Se sabe que Angie Miller y B-King sostenían una relación y habían viajado juntos de Colombia a México.

Antes de su aprehensión, Miller había compartido videos íntimos con B-King a través de historias en Instagram. Tras la muerte de los colombianos, ella expresó su sentir con un mensaje en el que escribió: “odio México”.

Se ha reportado que los artistas colombianos estaban siendo investigados por presunta distribución de estupefacientes.. También se mencionó que en el lugar del hallazgo se encontró una cartulina presuntamente firmada por un cártel del crimen organizado.