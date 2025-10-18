Detenido por exhibicionista y acosador a alumnas de Facultad de Medicina en Monterrey

Un hombre de 26 años, identificado como Ángel Gustavo “N”, fue detenido en Monterrey luego de que estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lo grabaran mientras realizaba actos de exhibicionismo desde su vehículo frente a la Facultad de Medicina. La captura ocurrió gracias a denuncias ciudadanas y apoyo vecinal mediante chats locales.

El video del momento se volvió viral en redes sociales, lo que motivó una reacción rápida de la Policía de Monterrey. En las imágenes se observa al sujeto parcialmente desnudo haciendo tocamientos, lo que generó indignación entre estudiantes que lo encararon directamente.

Según el secretario de Seguridad de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, el caso fue denunciado en los chats vecinales que están en comunicación constante con la policía. Con la tipificación de placas y modelo de vehículo, se localizó el automóvil y se dio con Ángel Gustavo “N” en la colonia Jardín de las Mitras.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades por los delitos de “ultrajes a la moral” y resistencia particular, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León iniciará una investigación más profunda para determinar antecedentes y posibles denuncias adicionales.