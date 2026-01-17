Detenido en México uno de los fugitivos más buscados por el FBI

En un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y el FBI, Alejandro “N” fue detenido este sábado en el municipio de Pachuca, en el estado de Hidalgo, según confirmaron fuentes oficiales y comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

La acción policial se concretó después de meses de intercambio de inteligencia entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y agencias mexicanas de seguridad, que permitió ubicar al sujeto como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

El detenido, identificado como Alejandro “N”, era requerido por las autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por múltiples cargos que incluyen asesinato en primer grado, robo con arma, secuestro en primer grado y hurto de vehículo.

El FBI había ofrecido una recompensa de 250 000 dólares por información que facilitara su captura, tras permanecer prófugo desde al menos 2017, cuando fue incluido en la lista de los más buscados.

La SSPC detalló que la detención se dio en el marco de recorridos de seguridad e identificación de personas con ficha roja de INTERPOL y orden de arresto con fines de extradición. Participaron en el operativo elementos de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de su cuenta oficial y destacó la importancia de la cooperación con el FBI para desarticular redes de fugitivos internacionales.

Por su parte, autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso de seguir colaborando con México para asegurar que individuos buscados por la justicia → en este caso por el FBI → sean llevados ante los tribunales correspondientes en Estados Unidos.

Tras su detención, el detenido será extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se le imputan, según informaron fuentes oficiales.

La captura de Alejandro “N” se enmarca en un esfuerzo sostenido de las agencias de seguridad de ambos países para combatir la impunidad y reforzar las investigaciones transfronterizas. El FBI ha logrado, con apoyos similares, aumentar la efectividad de sus listas de fugitivos más buscados mediante alianzas con autoridades extranjeras.

En Hidalgo, la operación representa uno de los golpes más significativos a la red de fugitivos internacionales en los últimos años y subraya un esfuerzo continuo por reforzar la seguridad y el intercambio de información entre México y Estados Unidos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/