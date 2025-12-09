Detienen en CDMX a implicado en el homicidio de regidor de Reynosa; buscan a una persona más

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informaron que fue detenido un presunto implicado en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida hace unos días al interior de un departamento en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El individuo que quedó bajo custodia responde al nombre de Yael “N”, de 20 años, identificado mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado.

Según el informe oficial, la detención se logró luego de combinar trabajos de gabinete con el rastreo de cámaras de vigilancia, tanto del condominio donde se rentaba el inmueble como de las inmediaciones. El seguimiento permitió ubicar un vehículo en el que el detenido presuntamente escapó tras abandonar el departamento junto a otra persona.

Posteriormente, el vehículo fue localizado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde se concretó la captura.

Durante la aprehensión, se le aseguraron al detenido diversos indicios: alrededor de un kilo de marihuana, un paquete con una sustancia conocida como “crystal”, tres teléfonos celulares de gama alta, varias tarjetas bancarias y el vehículo vinculado al caso.

La muerte de Brayan Nicolás causó conmoción desde su hallazgo. Su cuerpo fue descubierto por personal de limpieza al ingresar al inmueble que había rentado sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Cuauhtémoc. De acuerdo con peritajes preliminares, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Con la detención de Yael “N” por su posible relación con los hechos, las autoridades afirmaron haber dado un paso importante en la investigación; sin embargo, anunciaron que continúan con la búsqueda de al menos una persona más que habría participado. La carpeta de investigación sigue abierta, a la espera de que nuevos datos esclarezcan los motivos y las circunstancias del crimen.