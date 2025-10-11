¿Por qué fue detenido Lex Ashton N en la CDMX?

El presunto responsable del homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH), de la Universitadad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue detenido este viernes por agentes de la Fiscalía capitalina, luego de ser dado de alta del Hospital General 2 de Coyoacán. El joven, identificado como Lex Ashton N, permanecía bajo resguardo desde el ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro del plantel educativo ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Aquella mañana, un joven identificado como Lex Ashton N ingresó al plantel vestido de negro y con una máscara, portando un arma punzocortante con la que atacó a un alumno de 16 años, quien perdió la vida minutos después.

Durante el forcejeo, un trabajador del CCH Sur intentó detener al agresor, resultando lesionado. Testigos relataron que el atacante se movió rápidamente hacia la zona del estacionamiento antes de ser acorralado por personal de seguridad y estudiantes. En su intento por escapar, se lanzó desde un edificio de tres pisos, provocándose fracturas en ambas piernas.

Tras la caída, Lex Ashton N fue detenido por elementos de seguridad y trasladado de emergencia al Hospital General 2 de Coyoacán, donde permaneció bajo custodia policial. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque las fracturas requirieron intervención médica inmediata. Desde ese momento, agentes de la Fiscalía de la CDMX comenzaron las indagatorias que culminarían con su arresto formal.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones. Como parte del proceso, se recabaron videos de seguridad, testimonios y peritajes que ubicaron a Lex Ashton N como el presunto responsable directo del ataque dentro del plantel.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos, suspendió clases en el CCH Sur y activó los protocolos de atención médica y psicológica para los estudiantes y el personal afectado. Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colaboraron con las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, familiares del joven fallecido exigieron justicia y mayor seguridad en los planteles de la UNAM. La comunidad universitaria realizó vigilias y actos simbólicos en memoria del estudiante, insistiendo en que el crimen no quedara impune.

Este viernes, después de más de dos semanas de permanecer hospitalizado, Lex Ashton N fue dado de alta y de inmediato detenido por agentes de la Fiscalía de la CDMX en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El operativo se realizó en el mismo hospital, bajo estrictas medidas de seguridad.

Su abogado confirmó que “la orden de aprehensión fue ejecutada en cuanto el joven abandonó el hospital” y que el siguiente paso será una valoración médica antes de su presentación ante el Ministerio Público. Afirmó también que su cliente “no recuerda los hechos” y que habría estado en “un estado inconveniente” derivado de un padecimiento previo.