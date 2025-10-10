Detenido en BCS por violación en agravio a su propia hija

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Pedro Andrés “N”, quien tenía orden de aprehensión por presunta violación en agravio de su hija. Los hechos ocurrieron en Michoacán en 2022.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reveló que, tras una orden de aprehensión, el sujeto fue localizado en territorio sudcaliforniano, lo que impulsó la colaboración entre ambas entidades para consumar su arresto.

Según los datos oficiales, la víctima tenía nueve años en el momento de los hechos, ocurridos entre agosto de 2022 y junio de 2023. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Apatzingán, que integró la carpeta de investigación y solicitó la orden judicial respectiva.

Una vez que se localizó al imputado en Baja California Sur, las autoridades del estado procedieron a su detención, quien fue trasladado al estado de Michoacán, donde enfrentará la audiencia ante el juez de control correspondiente.