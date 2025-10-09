Detenido por extorsión al sector limonero en Michoacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal detuvieron a Jhon Mario “N” por extorsión al sector limonero en el municipio de Buenavista, Michoacán.

De acuerdo con el informe oficial, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar en la comunidad de Pizándaro a Jhon Mario “N”, señalado como responsable del cobro de cuotas al sector agrícola, así como de reclutar y entrenar a integrantes del grupo delictivo que opera en la región de Tierra Caliente y Apatzingán. Durante la captura se le aseguraron un arma corta abastecida, equipo táctico, varias dosis de droga y un vehículo.

Lee más: Balacera en Nayarit deja un detenido

Las autoridades precisaron que el detenido por extorsión también estaría relacionado con la fabricación de artefactos explosivos artesanales utilizados por la célula criminal para intimidar a productores. Tras su arresto, se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Lee más: Unidad de la PGR provoca carambola de autos en Ciudad Constitución

Con este operativo, las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de proteger al sector productivo del país, en especial a los trabajadores del campo, víctimas frecuentes de amenazas y cobros ilegales. “La coordinación interinstitucional es clave para debilitar las redes las redes de extorsión que afectan la economía local y nacional.