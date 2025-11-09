Detienen en Cancún a hombre acusado de explotar sexualmente a su esposa

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fue detenido en Cancún el sujeto identificado como Omar “N”, de 33 años, tras una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría obligado a su esposa a prestar servicios sexuales desde el año 2019, además de crear y gestionar una cuenta en la plataforma OnlyFans, bajo amenazas y violencia física y psicológica para generar ingresos.

Lee más: Detenido probable responsable de feminicidio en Loreto

La captura del detenido se produjo gracias a un trabajo de inteligencia policial, análisis de datos y colaboración interinstitucional entre autoridades de Puebla y del estado de Quintana Roo. Una vez localizada la persona buscada en Cancún, fue trasladada a Puebla para enfrentar el proceso legal.

Actualmente el detenido se encuentra a disposición del juez de control, donde se definirá su vinculación a proceso por los delitos de trata de personas y explotación sexual. La Fiscalía advierte que este expediente podría marcar un precedente importante en la lucha contra estas redes de abuso.