Detienen en Tijuana a hombre que se hacía pasar por agente del FBI

Un operativo conjunto permitió la detención de un hombre que se hacía pasar por agente del Federal Bureau of Investigation (FBI) mientras transitaba por el boulevard Agua Caliente en Tijuana. El detenido, identificado como John “N”, de 56 años y originario de Kansas City, Missouri, portaba una placa de utilería y se presentaba como autoridad de la agencia para evitar revisiones e infundir confianza.

De acuerdo con las autoridades de Baja California, Mendenhall contaba con una orden de aprehensión activa en Estados Unidos por robo con violencia, delitos contra la salud y fraude. Durante la inspección, también le fue encontrada una pastilla de clonazepam, lo que incrementa las sospechas sobre su actividad delictiva.

El arresto fue realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), en coordinación con la Dirección de Inteligencia de Baja California y autoridades estadounidenses (U.S. Marshals). Tras confirmar que el hombre no tenía vínculo alguno con el FBI, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que definirá su situación jurídica y determinará si procede su extradición.

Las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional entre México y Estados Unidos para detectar y detener a fugitivos que intentan ocultarse con identidades falsas.

Por ahora, se mantiene la vigilancia en puntos estratégicos de Tijuana y Baja California, con la advertencia de que quienes se identifiquen como agentes del FBI deben estar debidamente acreditados. Las autoridades informaron además que cada vez más frecuente encontrar identidades falsas por parte de presuntos criminales.