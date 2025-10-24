Detienen a presunto integrante de los Beltrán Leyva en autopista México-Querétaro

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR) a través la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jair Francisco “N”, presunto integrante de los Beltrán Leyva.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El detenido es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, quien fuera unos de los principales líderes de dicha organización criminal, el cual perdió la vida en un operativo con fuerzas federales en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 10 de febrero del 2017.

La detención se hizo en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.