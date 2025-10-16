Detenido en La Paz por homicidio en agravio a su propio hermano

Un hombre identificado como Jesús Rodolfo “N”, de 24 años, fue detenido tras ser acusado de homicidio en gravio a su hermano con una navaja en un domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en La Paz, BCS.

En audiencia realizada el 11 de octubre, el juez decretó su vinculación a proceso y su sometimiento a prisión preventiva mientras las autoridades desarrollan la fase de investigación complementaria, autorizada por un plazo de cuatro meses.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 6 de octubre y tras una riña, Jesús Rodolfo “N” atacó a su hermano con una navaja, dejándolo sin vida. Se abrió una carpeta de investigación con elementos forenses, testimoniales y de campo para sustentar la acusación.

La fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación complementaria, plazo que fue concedido por el órgano jurisdiccional.

Este suceso ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas y de la ciudad capital, al recordar que los actos violentos no siempre están en el ámbito del crimen organizado, sino que pueden estallar en el núcleo familiar.