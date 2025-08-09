Detenido en La Paz por intento de homicidio en Puerto Vallarta

Un hombre acusado de homicidio calificado en grado de tentativa en Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido en La Paz, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía del Estado (FE) de Jalisco. La captura se realizó el pasado 1 de agosto en la colonia Emiliano Zapata, tras un operativo conjunto con autoridades sudcalifornianas.

El arrestado fue identificado como Uriel “N”, señalado como probable responsable de un ataque ocurrido el 12 de agosto de 2022 en la colonia Loma Bonita, en Puerto Vallarta, Jalisco. Según la FE, el individuo habría ingresado al domicilio de la víctima durante un corte de energía eléctrica, agrediéndola con un machete antes de huir del lugar.

Las investigaciones apuntan a que el presunto agresor permaneció prófugo durante casi tres años, hasta ser ubicado en BCS. Elementos de la Fiscalía del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur participaron en el despliegue que permitió su captura.

De acuerdo con la FE, el arresto de Uriel “N” se efectuó sin incidentes, y de inmediato fue trasladado ante el juez que lo requería para la continuación del proceso penal por homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que la coordinación con autoridades de BCS fue clave para ubicar el paradero del imputado, quien habría intentado evadir la acción de la justicia cambiando de residencia entre varias ciudades.

Sin embargo, cuando se cuestionó al área de Comunicación Social de la PGJE de BCS, esta aseguró no contar con información sobre la detención, pese a que la FE afirmó que el operativo se realizó de manera conjunta.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO