Detenido por ofrecer 10 mil dólares en Tik Tok por asesinar agentes del ICE
Un joven migrante mexicano fue detenido por las autoridades de Estados Unidos, tras difundir un video en TikTok en el que ofrecía 10 mil dólares por cada agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que fuera asesinado.
Identificado como Eduardo ”N”, se encontraba en Dallas, Texas al momento de su detención, el mexicano portaba una pistola calibre 9 mm. Las autoridades federales señalaron que el detenido publicó el pasado 9 de octubre el mensaje solicitando “10 vatos en Dallas” para cometer los homicidios, acompañado de dos emojis de calavera.
Eduardo ”N” había ingresado a Estados Unidos desde 2018, sin acompañante, un año después un juez había emitido una orden para su deportación. Las agencias federales ya han iniciado los trámites para someter al detenido al procesamiento criminal por amenazas de homicidio y posesión ilegal de arma de fuego.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha advertido recientemente que organizaciones criminales mexicanas han ofrecido pagos que van de 2 mil hasta 50 mil dólares por asesinatos de agentes estadounidenses.
Esta detención, por tanto, no solo representa una acción individual sino que se inserta en una red mayor de amenazas contra la seguridad nacional. El incidente también alimenta el debate público sobre la relación entre migración irregular, crimen organizado y seguridad en la frontera.
