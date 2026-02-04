Detienen al padre de “El Tortas”, exlíder de la Anti-Unión, tras cateos en la CDMX

Un importante golpe a las estructuras remanentes de los grupos delictivos en la capital se registró tras confirmarse que resultó detenido Jorge “N”, padre de Jorge Flores Conchas, mejor conocido como “El Tortas”, quien fuera el máximo líder de la organización criminal Fuerza Anti-Unión.

La captura se logró mediante la ejecución de diversas órdenes de cateo implementadas por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante el despliegue policial en la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades localizaron al padre del exlíder criminal en un inmueble que presuntamente servía como centro de operaciones o almacenamiento de sustancias ilícitas. Junto a él, también fue detenido un sujeto identificado como presunto responsable de diversos homicidios cometidos en la zona central de la ciudad, vinculados a la pugna por el control del narcomenudeo.

En el operativo, los agentes aseguraron dosis de aparente droga, armas de fuego y dispositivos de comunicación. El sujeto detenido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Antecedentes de la Fuerza Anti-Unión y la captura de sus cabecillas

La organización liderada originalmente por el hijo del hoy arrestado mantuvo una cruenta guerra contra la Unión Tepito por más de cinco años, dejando una estela de violencia en barrios como Garibaldi, Guerrero y Morelos. El padre de Flores Conchas ya había estado bajo vigilancia de las autoridades de inteligencia desde que su hijo fue sentenciado a prisión en un penal federal, sospechando que familiares cercanos mantenían la logística de la organización.

Este tipo de operativos espejo ya se han visto en otras entidades como Baja California y Sinaloa, donde se busca debilitar el soporte familiar de los capos. La captura del presunto homicida junto al familiar de “El Tortas” refuerza la hipótesis de que la Fuerza Anti-Unión intenta reagruparse mediante alianzas con células independientes de sicariato para recuperar territorios perdidos en la alcaldía Venustiano Carranza.

El seguimiento de inteligencia permitió identificar que el inmueble intervenido era utilizado para el cobro de extorsiones a comerciantes de la zona. Con este individuo detenido, la SSC espera obtener información valiosa que permita dar con el paradero de otros líderes operativos que aún permanecen prófugos y que continúan amenazando la tranquilidad de los habitantes del centro del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/