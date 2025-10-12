Detenido en Quintana Roo líder criminal buscado por Suecia y Europol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Mikael “N”, un líder criminal de origen sueco detenido en Quintana Roo, quien era buscado por la Policía de Suecia y Europol por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

El detenido contaba con una ficha roja emitida por Interpol y una orden internacional de arresto. De acuerdo con información oficial, su localización fue posible gracias a una estrecha coordinación entre agencias mexicanas y europeas, que permitió rastrear sus movimientos entre los estados de Yucatán y Quintana Roo. Tras semanas de vigilancia e intercambio de información, se logró confirmar su paradero en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros.

El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Cancún–Mérida, donde elementos federales y estatales interceptaron el vehículo en el que viajaban ambos sospechosos. Al ser identificados, se les marcó el alto y fueron detenidos sin realizarse disparos. Durante la inspección se encontraron diversas dosis de droga, además de documentación que podría ser clave para ampliar las investigaciones sobre la red criminal que encabezaba el ciudadano sueco.

Mikael “N” fue trasladado a la estación migratoria correspondiente, desde donde será entregado a las autoridades de Suecia bajo custodia internacional. El segundo implicado quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. De acuerdo con la SSPC, la operación fue ejecutada con apego a los derechos humanos y en coordinación con Interpol y Europol.

El Gobierno de México reiteró que la detención de Mikael “N” refleja el compromiso de las instituciones del Gabinete de Seguridad de combatir a generadores de violencia con impacto global. Asimismo, destacó que la colaboración con agencias internacionales continuará para desmantelar redes de delincuencia trasnacional que operan en el país y ponen en riesgo la seguridad pública.