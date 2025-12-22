Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 22 de Diciembre, 2025
Seguridad

Detienen a sujeto acusado de trata de personas en Tijuana

La investigación determinó que el sospechoso contactaba inicialmente a las víctimas ofreciendo actividades deportivas.
22 diciembre, 2025
La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la aprehensión de un hombre acusado de trata de personas en Tijuana, que utilizaba redes sociales para captar a víctimas con fines de explotación sexual, indicaron autoridades.

El imputado, identificado como Dante Efrén “N”, fue arrestado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación luego de que una de las víctimas presentó una denuncia formal ante la Unidad Especializada en Combate a la trata de personas.

La investigación determinó que el sospechoso contactaba inicialmente a las víctimas ofreciendo actividades deportivas como pretexto, con el objetivo de ganarse su confianza y vincularlas posteriormente a situaciones de explotación sexual.

La orden de detención fue cumplimentada el pasado 8 de diciembre en la avenida Ermita, prolongación Paseo de los Héroes, colonia Alfonso Corona del Rosal, tras identificar al presunto responsable

La trata de personas es un delito que involucra la captación, transporte y explotación de individuos mediante engaño, coerción o violencia, y que en Tijuana y el estado de Baja California ha sido objeto de diversas investigaciones por parte de autoridades locales debido a su incidencia.

Datos oficiales y de organizaciones civiles señalan que Baja California se encuentra entre las entidades del norte de México con mayor número de casos denunciados de trata de personas, aunque activistas advierten que el subregistro podría significar cifras más elevadas.

La problemática afecta de manera diferenciada a grupos vulnerables, como mujeres y niñas, y se ha identificado la explotación con fines sexuales, laborales o forzados como algunas de las formas más frecuentes de este delito.

Las autoridades reiteraron que esta detención forma parte de los operativos continuos para perseguir y desarticular redes dedicadas a la trata de personas, así como para brindar atención y acompañamiento legal a las víctimas y fortalecer la cultura de denuncia.

