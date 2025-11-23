Detienen en Chiapas a sujeto ligado al Cártel de Sinaloa; con 175 paquetes de cocaína

En un operativo coordinado en Chiapas, las fuerzas federales y estatales lograron la detención de un sujeto señalado como parte del cártel de Sinaloa. El detenido, identificado como José “N”, fue interceptado en Tapachula mientras viajaba en una camioneta blanca Suburban con placas alteradas.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades localizaron 175 paquetes de presuntamente cocaína, cada uno con calcomanías que mostraban símbolos de la forma de un toro, la letra “T”, el número “84”, “LA” y “EKO”, lo que de acuerdo con las autoridades, refuerza las sospechas de que el detenido tiene vínculos con una red de narcotráfico que podría ser el cártel de Sinaloa.

El operativo fue llevado a cabo por un bloque interinstitucional conformado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal. Tras la detención, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Este suceso pone de relieve la presencia e influencia del cártel de Sinaloa en la región sur de México, particularmente en Chiapas, un punto estratégico para el trasiego de narcóticos. Operativos como este buscan frenar las rutas de tráfico que conectan con Centroamérica, una zona crítica para la logística del crimen organizado.

La detención de José “N” y el aseguramiento de los 175 paquetes representan un golpe a las operaciones delictivas en Chiapas, una de las fronteras más vulnerables del país.