Detenido durante la toma de protesta: joven interceptado con droga en el Congreso de Michoacán

Durante la ceremonia de investidura de Grecia Itzel Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan, un joven fue detenido durante la toma de protesta al intentar ingresar al Congreso de Michoacán con marihuana. Incidente ocurrido en medio de una atmósfera tensa, marcada por el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El sujeto buscó entrar por la fuerza al Palacio Legislativo, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, donde se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con agentes armados de la Guardia Civil con rifles, chalecos y cascos antibalas.

Cinco agentes de la Guardia Civil sometieron al individuo en un contexto de alta tensión política y social y fue puesto a disposición de las autoridades, quienes abrieron una carpeta de investigación.

Algunos diputados han señalado que este episodio podría haber sido un acto aislado, pero otros advierten que podría tratarse de un intento de provocar un incidente público en un acto ya de por sí delicado.