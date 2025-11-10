Detienen a 20 presuntos delincuentes en Tabasco, incluyendo a líder criminal vinculado a agresión en Macuspana

Autoridades federales y locales detuvieron a 20 personas en Tabasco relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como el líder de esta célula criminal, así como cuatro policías municipales, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información oficial, Jorge Armando “N” está vinculado con una agresión ocurrida en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos. En el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

Las fuerzas involucradas incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), destacando la coordinación interinstitucional para combatir la violencia.

García Harfuch enfatizó que se continuarán reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia en Tabasco. Este operativo se enmarca en la estrategia federal para desmantelar células delictivas que afectan la seguridad pública en el sureste del país.

Los detenidos fueronpuestos a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. La detención de policías municipales involucrados resalta la infiltración de la delincuencia en corporaciones locales, un problema recurrente en entidades con alta incidencia delictiva.