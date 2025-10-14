Detienen a tres presuntos responsables de bloqueos y quema de vehículos en Chiapas durante operativo interinstitucional

Se realizaron cateos simultáneos en cinco municipios de Chiapas, donde aseguraron armas, drogas y vehículos presuntamente vinculados a los bloqueos de carreteras vistos recientemente por la zona.

Se lograron detener a tres personas relacionadas con los bloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos de la entidad.

Se detuvieron a 2 hombres y 1 mujer relacionados con los narcobloqueos

El operativo se realizó tras una serie de bloqueos reportados en carreteras estratégicas del estado, donde se incendiaron 14 vehículos, supuestamente en represalia del arresto de “El señor de los caballos”.

Realizado en conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, Semar, FGR y la Guardia Nacional, en coordinación de la FGE y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De acuerdo con las autoridades, tras la identificación de los presuntos participantes, un juez de control otorgó las órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles ubicados en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa.

Durante los cateos se logró la detención de dos hombres de 25 y 41 años, así como una mujer de 39 años de edad.

En el operativo fueron aseguradas tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, ropa táctica, equipos telefónicos y cuatro radios de comunicación.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con lo decomisado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados permanecen bajo resguardo policial.

El Gabinete de Seguridad federal y estatal reiteró su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones para combatir los delitos, recuperar la paz y garantizar el Estado de derecho en Chiapas.