Detienen a cinco personas en Mazatlán acusados de robo y portación de armas largas

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a cinco hombres en posesión de armas de fuego, que circulaban en vehículos con reporte de robo en Mazatlán, Sinaloa.

Mediante un operativo, los agentes de seguridad dieron con el paradero de parte de la célula delictiva ubicando a sus integrantes en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, Sinaloa, donde fueron detenidos dos hombres a quienes se les aseguró un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

Asimismo, en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, detectaron a tres sujetos armados que circulaban en una camioneta sin placas de circulación, por lo que, les marcaron el alto, les indicaron que descendieran para realizarles una revisión y les hallaron dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga.

Tras realizar un cruce de información, los agentes tuvieron conocimiento que la camioneta contaba con reporte de robo. Por lo anterior, los tres hombres de 20, 21 y 23 años de edad, fueron detenidos.

Se abrieron carpetas de investigación y todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.