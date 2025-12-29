Siete detenidos por patrullas clonadas en Chiapas; eran utilizadas por células delictivas para simular autoridad

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que siete detenidos fueron capturados en operativos realizados contra grupos del crimen organizado que utilizaban patrullas clonadas del Ejército mexicano, vehículos que simulaban unidades oficiales para operaciones ilícitas.

La dependencia estatal detalló que estas personas quedaron detenidas luego de diversas acciones de seguridad en el municipio de Villaflores, donde también fueron asegurados ocho vehículos clonados con insignias del Ejército mexicano.

Durante los operativos se reportó la localización de un cuerpo sin vida dentro de una de las unidades clonadas, identificado como Sergio Enrique Pereira Tamayo, con lesión por arma de fuego que le causó hemorragia, según comunicó la FGE.

La Fiscalía señaló que los detenidos están presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado que operan en distintas zonas de Chiapas, y que continuarán con acciones para localizar a otras personas desaparecidas en la región.

Las patrullas clonadas que corresponden a camionetas tipo pick-up con colores e insignias similares a las del Ejército, son utilizadas por células delictivas para simular autoridad, desplazarse y cometer actos ilícitos, dificultando su identificación por parte de la población.

Las investigaciones sobre los hechos en Chiapas continúan con el objetivo de determinar responsabilidades y desarticular redes del crimen organizado que emplean vehículos clonados en sus actividades.

