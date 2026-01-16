Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
HomeSeguridadMás de 300 detenidos y tres millones de dosis de droga aseguradas en BCS durante 2025
Seguridad

Más de 300 detenidos y tres millones de dosis de droga aseguradas en BCS durante 2025

La Secretaría de Seguridad Pública de BCS informó que en 2025 se detuvo a más de 300 personas, se aseguraron más de tres millones de dosis de droga, armas, vehículos robados y se capturaron generadores de violencia.
16 enero, 2026
0
6
Resultados de seguridad 2025 en BCS: más de 300 detenidos

IMG: SSP BCS

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California Sur dio a conocer los resultados en materia de seguridad correspondientes a 2025, año en el que los operativos desplegados permitieron golpear estructuras delictivas, retirar armas y drogas de las calles y detener a personas vinculadas con delitos del fuero común y federal.

De acuerdo con la dependencia, durante el año se logró la detención en flagrancia de 308 personas, además de la captura de 67 personas con órdenes de aprehensión vigentes, algunas de ellas localizadas en puertos y aeropuertos de la entidad, como parte de los filtros de revisión secundaria. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal enfocada en la prevención del delito y el combate a los llamados generadores de violencia.

Uno de los datos más relevantes es el aseguramiento de más de tres millones de dosis de drogas, principalmente cristal, cocaína y marihuana, lo que representa un impacto directo en la operación de grupos delictivos. A la par, se retiraron de circulación 88 armas de fuego, tanto cortas como largas, así como más de 13 mil cartuchos y 134 cargadores.

En cuanto a bienes utilizados para la comisión de delitos, la SSPE informó el aseguramiento de 232 vehículos, de los cuales 140 contaban con reporte de robo en el extranjero y cinco presentaban documentación apócrifa, lo que evidencia esquemas de movilidad utilizados por organizaciones criminales.

Como parte de las acciones para desmantelar infraestructura ilegal, durante 2025 se aseguraron 10 redes de comunicación apócrifas, 137 cámaras de videovigilancia clandestinas, 156 máquinas tragamonedas y 8 mil cajetillas de cigarros ilegales, todo lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia estatal destacó también la captura de cinco presuntos generadores de violencia, relacionados con delitos de alto impacto registrados en el norte del estado, resultado de operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, la SSPE subrayó que estos resultados han sido posibles gracias a la participación ciudadana, a través de reportes y denuncias realizadas de manera anónima al 089, por lo que reiteró el llamado a la población a seguir colaborando para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en Baja California Sur.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCSSecretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur
Articulo anterior

Chivas, columna vertebral de la Selección Mexicana en el arranque de 2026

Siguiente articulo

Temporada decembrina deja alta ocupación hotelera en México