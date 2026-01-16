Más de 300 detenidos y tres millones de dosis de droga aseguradas en BCS durante 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California Sur dio a conocer los resultados en materia de seguridad correspondientes a 2025, año en el que los operativos desplegados permitieron golpear estructuras delictivas, retirar armas y drogas de las calles y detener a personas vinculadas con delitos del fuero común y federal.

De acuerdo con la dependencia, durante el año se logró la detención en flagrancia de 308 personas, además de la captura de 67 personas con órdenes de aprehensión vigentes, algunas de ellas localizadas en puertos y aeropuertos de la entidad, como parte de los filtros de revisión secundaria. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal enfocada en la prevención del delito y el combate a los llamados generadores de violencia.

Uno de los datos más relevantes es el aseguramiento de más de tres millones de dosis de drogas, principalmente cristal, cocaína y marihuana, lo que representa un impacto directo en la operación de grupos delictivos. A la par, se retiraron de circulación 88 armas de fuego, tanto cortas como largas, así como más de 13 mil cartuchos y 134 cargadores.

En cuanto a bienes utilizados para la comisión de delitos, la SSPE informó el aseguramiento de 232 vehículos, de los cuales 140 contaban con reporte de robo en el extranjero y cinco presentaban documentación apócrifa, lo que evidencia esquemas de movilidad utilizados por organizaciones criminales.

Como parte de las acciones para desmantelar infraestructura ilegal, durante 2025 se aseguraron 10 redes de comunicación apócrifas, 137 cámaras de videovigilancia clandestinas, 156 máquinas tragamonedas y 8 mil cajetillas de cigarros ilegales, todo lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia estatal destacó también la captura de cinco presuntos generadores de violencia, relacionados con delitos de alto impacto registrados en el norte del estado, resultado de operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, la SSPE subrayó que estos resultados han sido posibles gracias a la participación ciudadana, a través de reportes y denuncias realizadas de manera anónima al 089, por lo que reiteró el llamado a la población a seguir colaborando para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en Baja California Sur.

