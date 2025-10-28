Cuatro personas detenidas por cobro de piso y extorsión en Tabasco

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General, ambas de Tabasco, detuvieron a cuatro personas de una célula delictiva dedicada al cobro de piso y extorsión en Tabasco.

Mediante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Centro, los agentes observaron a cuatro personas con actividad inusual y, al aproximarse, se percataron que portaban armas largas, por lo que fueron detenidos.

A las cuatro personas se les aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 40 cartuchos útiles, dos bombas molotov, 200 dosis de marihuana y 50 de cristal, así como cuatro chalecos tácticos.

Las autoridades abrieron carpeta de investigación, para deducir la relación de los detenidos con actividades de cobro de piso y extorsión en la región. Fueron puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.