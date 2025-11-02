Detienen a ocho personas por venta de hidrocarburo ilegal en Perote, Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), detuvieron a ocho personas por venta de hidrocarburo ilegal en el municipio de Perote, Veracruz.

Durante el operativo se aseguraron 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa. Lo que representa casi 250 mil pesos en afectación a la célula delictiva.

El operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades confirmaron que una empresa de manejo de residuos peligrosos era usada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

Tanto el combustible, vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrarán la carpeta de investigación del caso.