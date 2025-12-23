“El Chapito”: detienen a su cuñado y suegro en operativo federal en Jalisco

En una acción conjunta de fuerzas federales, este martes fueron detenidos Mario Alfredo “N” conocido como “El 7” e Iván Archivaldo “N”, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, respectivamente.

Las acciones se realizaron en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, como parte de una operación contra la estructura delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron dos cateos en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, drogas, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos, además de otros indicios que serán integrados a las investigaciones ministeriales correspondientes.

La detención de estos dos presuntos operadores se da en un contexto de intensificación de los esfuerzos de las autoridades mexicanas para desarticular la estructura financiera y de mando del grupo criminal que dirige El Chapito, líder de la facción conocida como Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, con presencia tanto en el país como en el extranjero.

En paralelo a estas acciones en Jalisco, en Mazatlán, Sinaloa, se reportó la captura de Carlos Gabriel “N” alias“El Pollo”, presunto líder de la célula delictiva Los Jordán, vinculada también a la facción de Los Chapitos y con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado.

Las autoridades mantienen activa la investigación y aún no han difundido detalles sobre la situación jurídica de los detenidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal para determinar su posible vinculación a procesos por delitos asociados al crimen organizado.

“El Chapito”, considerado uno de los principales objetivos de las estrategias de seguridad en México y en Estados Unidos, ha sido señalado repetidamente por su participación en el tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas para la facción que lidera desde la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

