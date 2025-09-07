Detenidos en Loreto tras agresión armada a fuerzas de seguridad

Tres presuntos generadores de violencia fueron detenidos en el municipio de Loreto, luego de un operativo encabezado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En el lugar también se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y diversas dosis de narcóticos.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, el arresto fue resultado de los patrullajes de prevención del delito realizados en la colonia Zaragoza, donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con un arma de fuego desde un domicilio. Los elementos repelieron la agresión y lograron controlar la situación sin que se reportaran lesionados.

En la acción participaron efectivos de la Marina, Policía Estatal, Policía Municipal Preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Tras la respuesta inmediata, se concretó la detención de tres personas, además del aseguramiento de dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y narcóticos. Todo el material, así como los detenidos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las diligencias correspondientes.

La Mesa Estatal de Seguridad informó que este resultado es parte del trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales en la región norte de Baja California Sur, con el objetivo de contener la incidencia delictiva.

La Mesa Estatal de Seguridad reiteró el llamado a los habitantes para reportar domicilios, personas sospechosas o cualquier acto ilícito que ponga en riesgo la tranquilidad social. Mientras tanto, los tres detenidos en Loreto enfrentan un proceso de investigación que definirá su situación legal en las próximas horas.