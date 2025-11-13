Detienen a cuatro personas, entre ellos una menor de edad con armas en Michoacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a cuatro personas con armas de fuego, entre ellos una menor de edad y aseguraron más de 200 cartuchos y cargadores en Michoacán.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de seguridad realizaron patrullajes de vigilancia en el municipio de Gabriel Zamora, donde detectaron a varias personas que portaban armas de fuego, por lo que, les realizaron una inspección y fueron detenidos.

Como resultado, les hallaron tres armas largas, 130 cartuchos, dos cargadores, dos cuatrimotos y un vehículo. Como parte del operativo, se localizaron cuatro personas, entre ellas una menor de edad, quienes fueron detenidos.

A su vez, en el municipio de Parácuaro, los efectivos localizaron un vehículo en aparente estado de abandono, al cual le efectuaron una revisión donde hallaron 108 cartuchos, 20 cargadores y diverso equipo y prendas tácticas.

Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, para definir su situación legal. El operativo se realizó como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”