122 personas detenidas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autoridades federales y estatales reportaron la detención de 122 personas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia durante el periodo comprendido del 10 al 24 de noviembre de 2025.

Durante dicho periodo, las autoridades informaron que las acciones operativas contemplaron patrullajes en los municipios de Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero.

Durante los operativos participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) realizan operativos conjuntos como parte de dicho plan.

En el más reciente operativo detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y dos vehículos en Michoacán.

Las cuatro personas detenidas, así como lo incautado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se abrieron carpetas de investigación.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

Plan Michoacán

El plan, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluyendo 37 mil 450 millones en Programas del Bienestar para 2026, beneficiando a cerca de 1.5 millones de personas. El plan busca garantizar:

Educación

Salud

Vivienda

Empleo digno

Bienestar

El plan Michoacán se estructura en 12 ejes fundamentales: seguridad; desarrollo económico con bienestar, que incluye apoyo al campo, producción forestal sustentable, electrificación, internet, turismo y empleo; infraestructura carretera; agua potable, riego y saneamiento; programas de bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes; y planes de justicia para pueblos indígenas.