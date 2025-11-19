Detiene a 4 Policías Municipales de Jalisco presuntamente vinculados al CJNG

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) detuvieron a cuatro personas por delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas en Jalisco.

Durante las labores de investigación se identificó a cuatro integrantes de instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac, presuntamente vinculados con un grupo delictivo con presencia en esa región. Por lo anterior, se llevaron a cabo diversas diligencias ministeriales en el sureste de Jalisco, para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

Luego de ejecutarse las órdenes de aprehensión contra cuatro policías ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se identificó a los detenidos como: Hugo Aldair “N”, “El Tuki”, Abiham “N”, alias ”El Dire”, Rafaela “N” y Edgar “N”, alias “Pollo”, cada uno policías municipales de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac.

Como resultado, las cuatro personas fueron detenidas y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

