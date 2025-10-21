Detienen a integrantes de célula delictiva de robo a transporte de carga en Tabasco

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva asociada al robo de transporte de carga y narcomenudeo en Tabasco.

Mediante un operativo realizado en el municipio de Cunduacán, donde se realizó una inspección a un vehículo sin placas y con impactos de arma fuego, en el cual viajaban dos personas, se detectó que transportaban más de 32 mil dosis de cristal, media tonelada de cocaína, 450 de piedra, un arma larga y un cargador metálico con ocho cartuchos y un chaleco táctico.

Asimismo, en inmediaciones del Ejido Lomitas, del municipio de Nacajuca, se le marcó el alto a un sujeto que conducía una camioneta de carga, quien, al notar la presencia de elementos de las fuerzas de seguridad, intentó huir del lugar, por lo que se le dio alcance y se le realizó una inspección, donde se halló un arma corta, un cargador con siete cartuchos, seis chalecos tácticos, tres placas balísticas y alrededor de 608 kilogramos de marihuana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso.