Padre e hijo detenidos en Texas al intentar trasladar a México más de 400 armas de fuego

Desde el arco del cruce fronterizo en Laredo, Texas, agentes federales detuvieron a un padre y su hijo en el momento en que transportaban alrededor de 400 armas de fuego, miles de cartuchos y cargadores de alta capacidad, preparados para ser ingresados a México mediante compartimentos clandestinos adaptados en remolques.

Los detenidos planeaban realizar un envío masivo de armas, oculto en falsos muros de remolques presuntamente iban dirigidas a organizaciones criminales en México. Los oficiales señalaron que ambas personas, identificadas como Emilio “N”, residente legal) y su hijo Edgar “N”, ciudadano estadounidense, estaban en proceso de cruzar el Puente 2 de Laredo rumbo al sur del país vecino, cuando se detectaron irregularidades en la inspección de salida.

Autoridades de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) y del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) han advertido desde hace años sobre el flujo de armas que salen del mercado estadounidense con destino a cárteles en México, contribuyendo al alza de violencia. En este caso, los remolques contaban con compartimentos diseñados específicamente para ocultar armas largas, lo que evidencia premeditación, tecnología criminal y logística transfronteriza.

Se decomisaron al menos cuatrocientas armas de diversos calibres, incluyendo rifles, cargadores de gran capacidad y miles de rondas de munición.

Sin embargo, se mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que haya más implicados, rutas adicionales y vinculaciones con redes delictivas complejas.