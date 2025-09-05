Detenidos en Tijuana con fusil y narcomensajes

Cuatro Jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en la colonia Emperadores de Tijuana, tras ser sorprendidos con un Fusil de asalto calibre .223 y varias cartulinas con narcomensajes. La acción fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), con apoyo de la Sedena, la SSPC federal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Jesús “N”, de 24 años; César Ramón “N”, de 19; Kevin Osvaldo “N”, de 22; y Juan Carlos “N”, de 16, originarios de Tijuana, quienes se encontraban dentro de un Ford Taurus color café estacionado en sentido contrario.

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron que los Jóvenes habían escrito mensajes intimidatorios contra diversas personas, los cuales pretendían dejar en la colonia Cañada Verde, una zona con altos índices de violencia en la delegación Sánchez Taboada.

Además del Fusil de asalto, se aseguraron cinco cartuchos útiles y tres cartulinas con narcomensajes. Según los reportes, los jóvenes tenían la intención de disparar a inmuebles de la colonia tras colocar las amenazas.

La SSPCM informó que los detenidos podrían estar vinculados con una agresión armada contra policías municipales ocurrida el pasado 14 de agosto, caso en el que ya habían sido arrestados dos de sus cómplices.

La Fiscalía General de Baja California (FGE) fue notificada sobre las detenciones recientes para iniciar una investigación sobre la presunta participación de los jóvenes en delitos adicionales.

Pese a la notificación a la FGE, los cuatro Jóvenes detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con el Fusil de asalto y las cartulinas con amenazas, para determinar su situación legal.