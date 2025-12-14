Detienen a conductor por derrapar en el malecón de La Paz

Un sábado de tensión en el malecón

La tranquilidad del malecón paceño se vio interrumpida la noche del sábado, cuando un Mustang color negro derrapó en la intersección de Paseo Álvaro Obregón y 16 de Septiembre, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

El operativo desplegado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal incluyó siete patrullas, cuyos elementos lograron detener al conductor, bajarlo del vehículo y esposarlo en el lugar.

Lee más: Amores Perros celebra 25 años con proyección gratuita en FIC Los Cabos

Del malecón al juez cívico

El joven fue trasladado ante el juez cívico, acusado de:

Alterar el orden público.

Faltar al respeto a la autoridad.

Desobedecer las indicaciones de tránsito.

Multas y sanciones aplicables

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Baja California Sur, las sanciones por este tipo de conductas pueden incluir:

Multa de hasta 5,000 pesos por maniobras peligrosas como derrapar o realizar “arrancones” en vía pública.

por maniobras peligrosas como derrapar o realizar “arrancones” en vía pública. Multa de entre 1,500 y 3,000 pesos por alterar el orden público y desobedecer a la autoridad.

por alterar el orden público y desobedecer a la autoridad. En casos reincidentes, arresto administrativo de hasta 36 horas.

Operativos frecuentes en el malecón

El malecón de La Paz es uno de los espacios más vigilados de la ciudad. Durante fines de semana y temporadas vacacionales, la policía municipal implementa el “Operativo Malecón Seguro”, con cierres parciales de vialidades y presencia de hasta 30 elementos para evitar carreras clandestinas, consumo de alcohol en vía pública y alteraciones al orden.

Lee más: Tiroteo en Sídney deja 12 fallecidos durante evento de la comunidad judía

Un espacio para la comunidad

El malecón paceño es uno de los lugares más concurridos por familias, turistas y deportistas, por lo que las autoridades recalcan la importancia de mantenerlo seguro.

La detención del conductor busca enviar un mensaje de cero tolerancia a conductas de riesgo, que además de ser sancionadas económicamente, pueden derivar en consecuencias legales más graves si ponen en peligro la integridad de terceros.