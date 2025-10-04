Detienen a “El Fresa” presunto operador del Cártel de Sinaloa en Chiapas

En un golpe a la estructura logística del Cártel de Sinaloa en el sureste mexicano, fuerzas federales detuvieron a Jesús “N”, alias “El Fresa”, durante un operativo encubierto ejecutado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Según informes de la Defensa (antes Sedena), “El Fresa” es un presunto operador financiero y de logística para la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos“, con base de operaciones en Chiapas.

La detención se llevó a cabo en las últimas horas del jueves en una zona residencial de la capital yucateca, donde “El Fresa” intentaba mantener un perfil bajo.

Las autoridades actuaron bajo una orden de aprehensión girada por un juez federal por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro.

¿Quién es “El Fresa” presunto operador de Los Chapitos?

De acuerdo con los reportes de inteligencia, “El Fresa” no era un sicario común. Su perfil lo ubicaba como un “cerebro financiero y logístico“, responsable de gestionar para “Los Chapitos“ las rutas de narcótico, el lavado de activos y la cobranza de “derechos de piso” en la crucial región de Chiapas.

Esta zona es un corredor estratégico para el tráfico de drogas y migrantes hacia Centroamérica y, posteriormente, a los Estados Unidos. Se le investiga por su vinculación directa con células criminales dedicadas al secuestro de migrantes y a la extorsión de negocios locales.

¿Cómo se logró la detención de “El Fresa”?

De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo que culminó con la detención de “El Fresa” fue el resultado de “más de seis meses de trabajo de campo e inteligencia financiera” por parte de la Defensa y la FGR.

Su traslado y captura en Yucatán sugiere que el presunto cabecilla buscaba refugiarse en un estado con menor presencia de su organización para evadir la justicia.

Finalmente, “El Fresa” fue puesto a disposición del juez de control que lo requería, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.