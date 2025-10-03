Detienen a feminicida que quiso ocultar el cuerpo de la víctima entre dos muros.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Febronio “N”, presunto responsable del feminicidio de Alma Elena Sánchez Marcelo, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una obra en construcción en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez.

La captura se realizó en Veracruz en coordinación entre la Policía de Investigación y la Fiscalía del estado. Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a la capital e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez definirá su situación jurídica.

Originaria de Chiapas, Alma Elena desapareció en mayo de este año, se había mudado a la CDMX con fines laborales y sostenía una relación con Febronio “N”.

Al trazar una línea de investigación, agentes ministeriales descubrieron en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), donde el agresor trabajaba como velador, un muro con cemento que no correspondía a los planos, por lo que al retirarlo, encontraron el cuerpo sin vida de Alma Elena Sánchez.

Será el Poder Judicial de la Ciudad de México PJCDMX el que determine el caso de Febronio “N”.