Miércoles 8 de Octubre, 2025
Detienen a hombre por abuso sexual contra una menor en La Paz

La PGJE dio a conocer el fallo condenatorio en contra de Genaro Ernesto “N” por el delito de abuso sexual cometido contra una niña en 2021 en La Paz.
Isabel Mercado
8 octubre, 2025
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer el fallo condenatorio en contra de Genaro Ernesto “N” por el delito de abuso sexual cometido contra una niña en 2021. Los hechos ocurrieron en julio en un domicilio de la colonia Mar Residencial, donde el agresor aprovechó la confianza depositada por la víctima. 

Tras la presentación de la denuncia por la parte afectada, la investigación se desarrolló con diligencia por parte de la PGJE, con la intervención del Ministerio Público y la práctica de peritajes.

Durante el proceso, se valoraron las pruebas ofrecidas por ambas partes, lo que permitió al tribunal determinar la responsabilidad penal del acusado. 

El siguiente paso será la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la cual se definirá la pena que deberá cumplir Genaro Ernesto “N” junto con las obligaciones de resarcimiento que se le impongan. 

