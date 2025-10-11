Tras ser dado de alta, detienen a Lex Ashton por homicidio

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de Lex Ashton “N”, un estudiante de 19 años de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vinculado con un ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, que dejó un alumno de 16 años muerto y otro trabajador lesionado. Su captura fue ejecutada inmediatamente después de que fue dado de alta del hospital donde recibía atención médica.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lex Ashton había sido sometido a cirugía por un coágulo craneal tras caer desde un edificio dentro del plantel universitario. Una vez que se recuperó lo suficiente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo vigilaron para hacer efectiva la orden de aprehensión en su contra.

El presunto agresor es señalado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. En los hechos del 22 de septiembre, Lex Ashton ingresó al plantel con arma blanca, agrediendo al estudiante, quien perdió la vida a causa de las heridas, y también lesionó a un trabajador que intentó intervenir.

Lee más: Evacúan Prepa 6 de la UNAM por amenaza de bomba en la CDMX

Durante el operativo de captura, se respetaron los derechos del detenido: le informaron los motivos legales y se le esposó antes de trasladarlo al Reclusorio Oriente, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente. La comunidad universitaria ha manifestado consternación, al tiempo que exige claridad y garantías de justicia.

Lee más: Detenido en BCS por violación en agravio a su propia hija

Este caso, emblemático por su violencia y sus implicaciones sociales, ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en campus universitarios, así como la atención de salud mental entre jóvenes. La detención de Lex Ashton representa un paso crucial, pero la vigilancia ciudadana será esencial para exigir que el juicio sea justo, transparente y no permita impunidad.