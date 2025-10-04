Detienen a socia de guardería ABC tras ser extraditada.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia y representante legal de la guardería ABC. La medida se dio luego de que fuera deportada desde Estados Unidos hacia Nogales, Sonora, donde agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión.

Téllez Nieves fue sentenciada originalmente en 2016 a 28 años de prisión por homicidio y lesiones culposas; sin embargo, recursos legales y amparos redujeron la pena a cinco años y siete meses, y en años recientes permanecía prófuga, según expedientes y notas de seguimiento.

En un comunicado, la FGR indicó que, la detención de Sandra Lucía Téllez se llevó a cabo para que cumpla sentencia por los delitos en su contra.

La imputada fue trasladada a la capital sonorense para ser ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

A la fecha familiares de las víctimas exigen el esclarecimiento y sanción de todos los responsables, incluidos servidores públicos señalados en procesos paralelos.

La detención reactiva el caso que marcó al país, el incendio del 5 de junio de 2009 en la estancia infantil ABC, donde 49 niños perdieron la vida y decenas resultaron lesionados. Cabe recordar que las investigaciones en su momento revelaron omisiones graves en infraestructura y medidas de seguridad