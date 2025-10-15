Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 15 de Octubre, 2025
Detienen a tres personas por extorsión y venta de droga en Jalisco

Elementos de Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a tres integrantes de una célula criminal dedicada a extorsión y venta de droga en Jalisco.
Isabel Mercado
15 octubre, 2025
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres integrantes de una célula criminal dedicada a extorsión y venta de droga en Jalisco.

Lugo de un cateo realizado en uno de los domicilios, ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, fueron detenidos tres integrantes de dicho grupo delictivo, entre ellos Nazario “N”, identificado como responsable de las operaciones de extorsión y venta de droga en los estados de Jalisco y Puebla.

En el lugar se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

