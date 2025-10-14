Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 14 de Octubre, 2025
Seguridad

Detienen a tres personas vinculadas con bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas

Los detenidos están vinculados con bloqueos carreteros y 14 vehículos incendiados, además se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, ponchallantas y vehículos.
Isabel Mercado
14 octubre, 2025
27

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) detuvieron en Chiapas a tres personas vinculadas con bloqueos carreteros y 14 vehículos incendiados, además se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, ponchallantas y vehículos.

Los detenidos bloqueaban varios tramos de la carretera federal Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez y la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Los uniformados ejecutaron cateos en diversos inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde fueron detenidos dos hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39 años. Además, se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, equipos telefónicos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

