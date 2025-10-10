Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 10 de Octubre, 2025
HomeSeguridadDetienen en Edomex a un hombre con fcicha roja de Interpol
Seguridad

Detienen en Edomex a un hombre con fcicha roja de Interpol

El detenido con órden de aprehensión de Perú, participó en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de Perú, en marzo del 2016.
Isabel Mercado
10 octubre, 2025
0
27

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol detuvieron a Adolfo “N”, implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de Perú.

El detenido huyó de Perú en marzo del 2016, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol. Adolfo “N” fue encontrado en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración INM en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDetenidoInterpolSEDENASemar
Articulo anterior

¿Una “pausa” en el sufrimiento? Hallan circuito cerebral capaz de silenciar el ...

Siguiente articulo

Rehabilitan vialidad en Vivah Las Veredas y prometen más obras en Los ...