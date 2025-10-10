Detienen en Edomex a un hombre con fcicha roja de Interpol
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol detuvieron a Adolfo “N”, implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de Perú.
El detenido huyó de Perú en marzo del 2016, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol. Adolfo “N” fue encontrado en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
El detenido fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración INM en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
