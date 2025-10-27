Detienen a Víctor Álvarez Puga en Florida: ¿Extradición inminente por lavado de dinero?

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la presentadora Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos, un suceso que reaviva una de las investigaciones más extensas sobre corrupción en México. El abogado se encuentra bajo custodia en el centro de procesamiento Krome North Spc en Miami, Florida. Las autoridades reportaron su detención el 27 de octubre de 2025, señalando que el arresto se debe a su situación migratoria irregular.

Arresto migratorio y la ficha roja de Interpol

El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) informó que la detención de Álvarez Puga responde a un tema de su estatus migratorio. El empresario permanece privado de la libertad en el Krome North Service Processing Center desde hace casi un mes. Esta instalación está destinada específicamente a la administración de migrantes en situación irregular.

Aunque la detención en Estados Unidos no está directamente relacionada con las acusaciones fiscales en México, se tomó a pesar de que existía una ficha roja emitida por la Interpol en su contra.

Cargos activos en México y posible extradición

La situación migratoria de Víctor Manuel podría derivar en un procedimiento de extradición hacia México, ya que los cargos formales en su contra continúan activos. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra él y su esposa, Inés Gómez Mont, desde septiembre de 2021 por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Red de empresas fantasma

Álvarez Puga, junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga, fundó el despacho Álvarez Puga y Asociados, el cual es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se le señala como presunto operador de una red que utilizó empresas fantasma para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

El caso está bajo la lupa por la presunta malversación de 2 mil 950 millones de pesos que provenían del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong. El bufete, que operaba en 45 ciudades mexicanas, es investigado por supuestamente simular licitaciones y falsificar documentos para acceder a fondos.

El enigma sobre el paradero de Inés Gómez Mont

La detención reavivó el interés público sobre el paradero de la conductora Inés Gómez Mont, quien también tiene órdenes de aprehensión en México. Fuentes oficiales no han reportado que ella estuviera junto a su esposo en Miami, Florida, ni que haya sido detenida por las autoridades estadounidenses.

Gómez Mont sigue en calidad de prófuga desde que se emitió la ficha roja de Interpol. En 2018, la presentadora intentó resolver una indagatoria del SAT por discrepancias fiscales pagando alrededor de 11 millones de pesos, pero las autoridades determinaron que aún existía un adeudo pendiente de 2 millones 604 mil pesos. El entorno cercano de la pareja mantiene un absoluto silencio sobre su ubicación.