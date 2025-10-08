La caída del coach: Detienen a Wero Bisnero, famoso influencer, por el feminicidio de Renata

El feminicidio de Renata ha provocado una amplia indignación social, luego de que las autoridades confirmaran la detención del presunto responsable, el influencer Rodolfo “N”, mejor conocido en plataformas digitales como Wero Bisnero. Los hechos ocurrieron el primer fin de semana de octubre en un complejo residencial en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

Rodolfo “N” fue detenido el 4 de octubre en el fraccionamiento privado Loma Antigua, donde residían tanto la víctima como el agresor. El caso se investiga bajo la etiqueta #JusticiaParaRenata en redes sociales.

¿En dónde paso todo?

Según reportes del periodista Carlos Jiménez, el influencer ingresó al departamento de Renata, ubicado en el octavo piso del mismo edificio, donde ambos tuvieron una fuerte discusión. Posteriormente, el hombre le habría privado de la vida, atacándola con un arma blanca, todo esto en presencia de la hija menor de edad de la víctima.

Tras la agresión, elementos de seguridad inspeccionaron el inmueble y encontraron una puerta de vidrio corredizo rota con fragmentos de cristal en el piso. Cerca del cuerpo de Renata, se hallaron huellas de sangre de un adulto y una menor, supuestamente del agresor y de la niña.

Intento de escape y encubrimiento

Después de perpetrar el ataque, Rodolfo “N” regresó a su domicilio en compañía de su esposa, Ana Paulina “N”. Se reportó que ambos intentaron borrar la evidencia del crimen introduciendo la ropa manchada de sangre al horno de la estufa para quemarla.

Los vigilantes del conjunto residencial Loma Antigua detectaron movimientos irregulares y solicitaron apoyo de la Policía Municipal de Atizapán. Cuando los uniformados arribaron, sorprendieron al Wero Bisnero intentando huir. El sospechoso procuró escapar en una camioneta blanca, chocando contra la pluma de la caseta de salida, y fue interceptado mientras intentaba huir a pie, vestido únicamente con ropa interior. La camioneta presentaba sangre en la manija del conductor. El momento de la captura fue grabado en la cámara corporal de uno de los policías.

Wero Bisnero: El coach vinculado a proceso

Rodolfo “N” y su esposa Ana Paulina “N” fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ana Paulina “N” está siendo investigada por su posible participación en el intento de encubrimiento.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se integró una carpeta de investigación por feminicidio. Un juez de control determinó la vinculación a proceso del Wero Bisnero por los hechos este martes. La ley estatal contempla sanciones de hasta 70 años de cárcel por este delito. Aunque la familia de la víctima ha negado que fueran pareja, el móvil del crimen podría estar vinculado a temas sentimentales y violencia de género.

El detenido se promovía en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok como coach de finanzas y emprendimiento. El influencer, que contaba con más de 42,000 seguidores en TikTok, respaldaba su discurso como experto en big data y proveedor de técnicas financieras. Al momento, su página web y redes sociales han sido dadas de baja.