Detienen en Acapulco a Eric Antonio “N”, presunto doble feminicida buscado por la Interpol

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero lograron la captura de Eric Antonio “N”, señalado como el presunto responsable de un doble feminicidio ocurrido en la zona turística de Acapulco. El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente y una ficha roja de la Interpol, lo que lo convertía en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades.

La detención se efectuó este fin de semana en el puerto, tras trabajos de inteligencia y seguimiento. A Eric Antonio “N” se le vincula directamente con el asesinato de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados en octubre de 2024 al interior de un hotel ubicado en la Zona Diamante.

Detalles del caso:

El crimen: Las víctimas fueron halladas con huellas de violencia en una habitación de hotel, lo que inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Perfil del detenido: Tras el crimen, el sujeto huyó de la entidad, lo que motivó la colaboración con autoridades federales e internacionales para su localización.

Proceso judicial: Tras su captura, el imputado fue trasladado y puesto a disposición del Juez de Control para iniciar su proceso legal y determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Guerrero reiteró su compromiso de combatir la violencia de género y asegurar que los crímenes contra mujeres no queden impunes. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la audiencia inicial del detenido.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO