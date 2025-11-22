Detienen en Comondú a dos hombres armados; investigan su vínculo con los homicidios de Loreto

Dos hombres armados fueron detenidos en un operativo de vigilancia en Comondú, y las autoridades investigan si están relacionados con los homicidios de seis personas —incluido un menor— registrados en Loreto el 19 de noviembre, uno de los hechos de mayor impacto reciente en la región.

Los aseguramientos ocurrieron la tarde del jueves 20 de noviembre, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaban patrullajes en el tramo Ciudad Constitución–San Carlos. Durante el recorrido, los agentes ubicaron un vehículo que coincidía con las características de uno presuntamente vinculado a los ataques armados perpetrados en la colonia Miramar.

Al marcarles el alto, los ocupantes intentaron escapar hacia una brecha y uno de ellos disparó contra la unidad oficial, por lo que los agentes repelieron la agresión hasta lograr la detención.

Los hombres fueron identificados como Germán “N”, alias “El Grande”, e Iván “N”, alias “El Tarza”. En los vehículos se encontraron tres armas largas tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles —aparentemente calibre 7.62—, equipo táctico y dos unidades automotrices.

Los detenidos, junto con el armamento y los vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con la investigación en curso, las autoridades buscan establecer si los asegurados tuvieron participación directa o indirecta en los ataques simultáneos que el miércoles por la mañana dejaron sin vida a seis civiles.

La Mesa de Seguridad estatal mantiene operativos reforzados en Loreto y Comondú, zonas donde —según informes oficiales— se han detectado movimientos de células criminales en los últimos días.