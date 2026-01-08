Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
HomeSeguridadDetienen a sujeto por matar y calcinar al perro “Chato” en Tijuana; hay indignación vecinal
Seguridad

Detienen a sujeto por matar y calcinar al perro “Chato” en Tijuana; hay indignación vecinal

La FGE capturó a José Carlos “N” luego de que vecinos y activistas exigieran justicia en Tijuana; el sujeto habría metido al can en una maleta para prenderle fuego.
7 enero, 2026
0
12
Perro Chato Tijuana

Gracias a la presión social y la rápida movilización de los vecinos, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lograron la detención de José Carlos “N”, señalado como el presunto responsable de asesinar y calcinar a un perro llamado “Chato” y/o “Chatita” en la ciudad de Tijuana.

El arresto se produce en medio de una ola de indignación que sacudió a la comunidad fronteriza, donde decenas de personas salieron a las calles de Tijuana para exigir que este acto de crueldad no quedara impune.

Los hechos, que han sido calificados como atroces por organizaciones como Abogados Animalistas México, quedaron registrados en videos de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que el agresor saca el cuerpo del animal dentro de una maleta para posteriormente prenderle fuego en la vía pública. Tras la difusión del material y la inacción inicial, los residentes organizaron una vigilia con velas y globos blancos, demandando la intervención inmediata de las autoridades de Baja California.

Perro Chato yo Chatita Tijuana

La FGE de Baja California, que inicialmente había acudido al domicilio solo para tomar fotografías, finalmente ejecutó la orden de aprehensión tras la denuncia formal interpuesta el pasado 28 de diciembre. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia de endurecer las penas contra el maltrato animal en la entidad, un reclamo que retumba cada vez con más fuerza entre la sociedad civil y los colectivos defensores de los derechos de los animales.

Cero tolerancia a la crueldad en Baja California

El caso de “Chato” o “Chatita” no es un hecho aislado, pero sí uno que ha marcado un punto de inflexión en la participación ciudadana. La Fiscalía General del Estado confirmó que se dará un seguimiento puntual al proceso judicial de José Carlos “N”, buscando que se aplique todo el peso de la ley. La gobernadora y las autoridades locales han reiterado que en Baja California no habrá tolerancia para quienes agredan a los seres sintientes, aunque los activistas aseguran que aún falta mucho por hacer en materia de prevención.

La comunidad de Tijuana permanece alerta, advirtiendo que continuarán con las movilizaciones si notan irregularidades en el proceso. Mientras tanto, el recuerdo de “Chato” o “Chatita” se ha convertido en una bandera de lucha para exigir un alto definitivo a la violencia contra los animales en la frontera norte del país.

Autor

  • Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

    View all posts Directora de Noticias de CPS Media en BCS
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFGEMaltrato animalTijuana
Articulo anterior

Clima en La Paz y Los Cabos jueves 8 de enero de ...