Detienen a sujeto por matar y calcinar al perro “Chato” en Tijuana; hay indignación vecinal
Gracias a la presión social y la rápida movilización de los vecinos, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lograron la detención de José Carlos “N”, señalado como el presunto responsable de asesinar y calcinar a un perro llamado “Chato” y/o “Chatita” en la ciudad de Tijuana.
El arresto se produce en medio de una ola de indignación que sacudió a la comunidad fronteriza, donde decenas de personas salieron a las calles de Tijuana para exigir que este acto de crueldad no quedara impune.
Los hechos, que han sido calificados como atroces por organizaciones como Abogados Animalistas México, quedaron registrados en videos de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que el agresor saca el cuerpo del animal dentro de una maleta para posteriormente prenderle fuego en la vía pública. Tras la difusión del material y la inacción inicial, los residentes organizaron una vigilia con velas y globos blancos, demandando la intervención inmediata de las autoridades de Baja California.
La FGE de Baja California, que inicialmente había acudido al domicilio solo para tomar fotografías, finalmente ejecutó la orden de aprehensión tras la denuncia formal interpuesta el pasado 28 de diciembre. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia de endurecer las penas contra el maltrato animal en la entidad, un reclamo que retumba cada vez con más fuerza entre la sociedad civil y los colectivos defensores de los derechos de los animales.
Cero tolerancia a la crueldad en Baja California
El caso de “Chato” o “Chatita” no es un hecho aislado, pero sí uno que ha marcado un punto de inflexión en la participación ciudadana. La Fiscalía General del Estado confirmó que se dará un seguimiento puntual al proceso judicial de José Carlos “N”, buscando que se aplique todo el peso de la ley. La gobernadora y las autoridades locales han reiterado que en Baja California no habrá tolerancia para quienes agredan a los seres sintientes, aunque los activistas aseguran que aún falta mucho por hacer en materia de prevención.
La comunidad de Tijuana permanece alerta, advirtiendo que continuarán con las movilizaciones si notan irregularidades en el proceso. Mientras tanto, el recuerdo de “Chato” o “Chatita” se ha convertido en una bandera de lucha para exigir un alto definitivo a la violencia contra los animales en la frontera norte del país.
