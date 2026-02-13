Detienen en Cancún a Eduardo Albor, director de Dolphin Discovery, tras operativo de la Guardia Nacional

La captura de Eduardo Albor, director general de Dolphin Discovery, sacudió este jueves el centro de Cancún luego de un operativo encabezado por la Guardia Nacional. El empresario fue interceptado sobre la avenida Uxmal, a escasos metros del palacio municipal, en una acción que incluyó el cierre momentáneo de la vialidad y una fuerte movilización federal.

El despliegue se concentró en una camioneta negra donde viajaba Albor acompañado de otras dos personas. Los agentes federales bloquearon el paso del vehículo para ejecutar una orden de captura, lo que generó sorpresa entre automovilistas y peatones que, en un primer momento, pensaron que se trataba de un operativo contra personas armadas.

La detención no fue tersa. Albor opuso resistencia cuando los elementos le solicitaron descender de la unidad, lo que derivó en un forcejeo que obligó a la intervención de más efectivos. Parte del aseguramiento se realizó ingresando por la parte trasera del vehículo hasta lograr someterlo y concretar su traslado.

El empresario fue puesto a disposición del ministerio público federal, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. De manera extraoficial, trascendió que podría estar relacionado con presuntos delitos financieros, aunque las autoridades no han detallado públicamente los cargos específicos.

El contexto financiero de la compañía añade presión al caso. La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó recientemente el congelamiento de cuentas bancarias de la sociedad mercantil Controladora Dolphin, vinculada a las operaciones de Dolphin Discovery. Esta medida impacta directamente la estructura corporativa de la empresa.

El frente regulatorio también ha complicado el panorama para la firma. Las nuevas normativas en materia de protección animal, que incluyen la prohibición de delfinarios, han afectado su modelo de negocio en distintos puntos del país. A ello se suma un proceso de concurso mercantil por adeudos que superarían los 200 millones de dólares.

La trayectoria reciente de Albor estuvo marcada por su regreso a la administración de la empresa en septiembre de 2025. El fundador retomó el control operativo en un movimiento que incluyó respaldo institucional, en medio de tensiones internas y desafíos financieros. Su detención coloca a la compañía en un momento decisivo, tanto en lo jurídico como en lo empresarial.

La movilización federal en pleno centro de Cancún exhibe la dimensión del caso y anticipa un proceso que podría tener repercusiones más amplias en el sector de parques marinos y entretenimiento con fauna silvestre.

