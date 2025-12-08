Detienen a César N, exgobernador de Chihuahua por presunto lavado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el estado de Chihuahua fue detenido el exgobernador César N, señalado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.

La autoridad federal precisó que el exmandatario ya había sido capturado previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y que su extradición a México ocurrió el 2 de junio de 2022. En ese momento enfrentó cargos por peculado y asociación delictuosa derivados de investigaciones realizadas en Chihuahua, bajo un proceso tramitado por la fiscalía estatal.

La FGR indicó que el 4 de octubre de 2024 se solicitó al Gobierno de Estados Unidos la autorización para procesarlo por delitos distintos a los ya imputados. La respuesta afirmativa llegó el 4 de diciembre, lo que permitió avanzar en una nueva causa penal.

Según la institución, el exgobernador es investigado por su presunta intervención en un esquema de lavado de dinero cometido cuando se desempeñaba como servidor público en Chihuahua. De acuerdo con la indagatoria, habría intentado ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales mediante el uso del Sistema Financiero Mexicano.

La Fiscalía General de la República expuso que estos hechos forman parte de una investigación más amplia que involucra el presunto manejo irregular de fondos públicos durante la administración estatal pasada. Indicó que las operaciones financieras detectadas apuntan a un mecanismo organizado para encubrir el origen ilícito de los recursos.

La dependencia añadió que la nueva orden judicial se sustentó en datos de prueba obtenidos durante los últimos meses, los cuales reforzaron la hipótesis sobre el desvío sistemático de capitales públicos. Precisó que las maniobras financieras analizadas se habrían realizado a través de diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano.

El exmandatario quedó a disposición de las autoridades federales, que procederán a su presentación ante el Juez de Control para definir su situación jurídica. Se espera que en la audiencia inicial se expongan los elementos de prueba y las imputaciones formuladas por la FGR.